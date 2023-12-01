Суспільство

Ще 146 українців захотіли евакуюватись з сектору Гази

1 Грудня 2023 15:44
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евакуація

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що станом на 1 грудня ще 146 українських громадян висловили бажання евакуюватися із Сектору Гази.

Про це дипломат повідомив у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Корнійчук розповів, що протягом листопада Україна отримала 329 дозволів від Єгипту та Ізраїлю на евакуацію українців.

За словами посла, вивезти вдалося 259 людей, з яких 172 вже перебувають в Україні. Інші евакуйовані громадяни вирішили залишитися в Єгипті, або виїхали у Європу самостійно.

“З моменту припинення бойових дій і успішного закінчення першого етапу евакуації ми отримали додатково ще 146 звернень громадян. Це дещо дивно, тому що з цих громадян абсолютна більшість мала дозвіл на виїзд, але не скористалася ним з різних причин”, — зазначив дипломат.

Корнійчук додав, що повторно висловили бажання евакуюватися 92 українці, 54 — звернулися з проханням вперше. Із них 110 — це жінки та діти.


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