Спорт

Шевченко проти Зінченка. Оголошено склади команд

23 Червня 2023 14:11
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футбол, United24

Стали відомі склади на благодійний матч Game4Ukraine, який відбудеться 5 серпня о 18:00 на стадіон «Стемфорд Брідж» у Лондоні, пише Sport.ua.

Команди виведуть колишній нападник «Челсі» Андрій Шевченко і захисник «Арсенала» Олександр Зінченко, які є амбасадорами платформи UNITED24.

  • Команда Шевченка:

Михайло Мудрик, Джанфранко Дзола, Рікарду Карвалью, Лука Тоні, Діда, Массімо Оддо, Карло Кудичіні, Вільям Галлас, Клод Макелеле, Самюель Ето’О, Майкл Ессьєн, Фабіо Каннаваро, Кларенс Зеєдорф.

Тренер: Емма Гейз

  • Команда Зінченка:

Єнс Леманн, Джолеон Лескотт, Патрік Бергер, Стюарт Пірс, Пер Мертесакер, Йон-Арне Ріїсе, Роббі Кін, Антоніо Валенсія, Патрік Вієйра, Вес Морган, Джек Вілшер, Бакарі Санья, Едгар Давідс, Шота Арвеладзе.

Тренер: Арсен Венгер


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