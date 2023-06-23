Шевченко проти Зінченка. Оголошено склади команд

Стали відомі склади на благодійний матч Game4Ukraine, який відбудеться 5 серпня о 18:00 на стадіон «Стемфорд Брідж» у Лондоні, пише Sport.ua.
Команди виведуть колишній нападник «Челсі» Андрій Шевченко і захисник «Арсенала» Олександр Зінченко, які є амбасадорами платформи UNITED24.
- Команда Шевченка:
Михайло Мудрик, Джанфранко Дзола, Рікарду Карвалью, Лука Тоні, Діда, Массімо Оддо, Карло Кудичіні, Вільям Галлас, Клод Макелеле, Самюель Ето’О, Майкл Ессьєн, Фабіо Каннаваро, Кларенс Зеєдорф.
Тренер: Емма Гейз
- Команда Зінченка:
Єнс Леманн, Джолеон Лескотт, Патрік Бергер, Стюарт Пірс, Пер Мертесакер, Йон-Арне Ріїсе, Роббі Кін, Антоніо Валенсія, Патрік Вієйра, Вес Морган, Джек Вілшер, Бакарі Санья, Едгар Давідс, Шота Арвеладзе.
Тренер: Арсен Венгер