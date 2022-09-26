Шестеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області російською армією

Протягом доби окупанти обстрілювали Куп‘янський, Чугуївський, Ізюмський, Харківський, Богодухівський райони Харківської області.

Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, у Чугуївському районі в с. Залізничне через обстріли виникла пожежа на одному з агропідприємств. Обійшлося без постраждалих.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували 6 осіб. Медики оцінюють їхній стан як середній. Серед постраждалих 19-річна дівчина в Харківському районі, 1 чоловік та 3 жінки в Куп’янському, 78-річний чоловік в Ізюмському районі.

​​Підрозділи піротехніків зведених загонів ДСНС продовжують розмінувальні роботи. Протягом доби обстежили 26 га територій, знешкодили 1083 вибухонебезпечних предметів.