Схема в Телеграмі: шахрай з Рівного видурив у жінок 300 тисяч гривень

У Рівному 22-річний чоловік оформляв кредити у банках без відома потерпілих – переважно жінок та дівчат, з якими знайомився в одному з Telegram-каналів. Жертвами шахрая стала 31 людина.

Про це повідомили в поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, обвинувачений знаходив своїх жертв в одному з Telegram-каналів, створеному для знайомств. Він входив у довіру та пропонував новим знайомим додатковий заробіток, після чого отримував доступ до їх банківських акаунтів та особистих даних, а далі – без їхнього відома оформляв на них кредити у банках. Одержані таким чином кошти він переводив на підконтрольні йому рахунки та привласнював.

У такий спосіб зловмисник ошукав щонайменше 31 людину – переважно жінок та дівчат, заволодівши коштами на загальну суму близько 300 тисяч гривень. Жертви навіть не здогадувались, що на їхнє ім’я були оформлені кредити, доки до кількох з них не звернулись представники банку з вимогою повернути гроші. Зрозумівши, що стали жертвами шахрайства, ті звернулись по допомогу у поліцію.

Розслідування шахрайства завершено. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.