“Шахтар” стартує у Лізі чемпіонів матчем з “Болоньєю”

УЄФА представив календар основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25, в якому Україну представить донецький “Шахтар”.

“Гірники” опублікували на своєму офіційному сайті повний графік поєдинків.

Команда Маріно Пушича стартує з двобою на виїзді проти італійської “Болоньї”, а в заключному восьмому турі зустрінеться з дортмундською “Боруссією”.

📅 Розклад матчів «Шахтаря» в основному етапі Ліги чемпіонів ⭐️



🔥 8 ігор, 8 суперників, 8 викликів 👊



📌 Збережіть дати у своєму календарі! 🤩



🏟 Домашні матчі «Шахтар» проводитиме в Гельзенкірхені на «Фельтінс-Арені».#Shakhtar #UCLdraw #UCL pic.twitter.com/KlsG7T0u2v — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 31, 2024

Календар матчів “Шахтаря” у Лізі чемпіонів

1-й тур. 18 вересня, 19.45. “Болонья” – “Шахтар”

2-й тур. 2 жовтня, 19.45. “Шахтар” – “Аталанта”

3-й тур. 22 жовтня, 22.00. “Арсенал” – “Шахтар”

4-й тур. 6 листопада, 19.45. “Шахтар” – “Янг Бойз”

5-й тур. 27 листопада, 22.00. ПСВ – “Шахтар”

6-й тур. 10 грудня, 22.00. “Шахтар” – “Баварія”

7-й тур. 22 січня, 19.45. “Шахтар” – “Брест”

8-й тур. 29 січня, 22.00. “Боруссія” Д – “Шахтар”

Домашні матчі «Шахтар» проводитиме в Гельзенкірхені на «Фельтінс-Арені».

У новому розіграші ЛЧ замість групового етапу команди виступатимуть у єдиній лізі. Перші вісім команд за підсумками всіх матчів вийдуть до 1/8 фіналу, а ще 16 команд зустрінуться у стикових поєдинках. Клуби нижче 24 місця завершать боротьбу в єврокубках.