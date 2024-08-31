Спорт

“Шахтар” стартує у Лізі чемпіонів матчем з “Болоньєю”
31 Серпня 2024 20:25
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ліга чемпіонів
Офіційний м'яч Ліги чемпіонів-2024/25 / Фото УЄФА

УЄФА представив календар основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25, в якому Україну представить донецький “Шахтар”.

“Гірники” опублікували на своєму офіційному сайті повний графік поєдинків.

Команда Маріно Пушича стартує з двобою на виїзді проти італійської “Болоньї”, а в заключному восьмому турі зустрінеться з дортмундською “Боруссією”.

Календар матчів “Шахтаря” у Лізі чемпіонів

1-й тур. 18 вересня, 19.45. “Болонья” – “Шахтар”

2-й тур. 2 жовтня, 19.45. “Шахтар” – “Аталанта”

3-й тур. 22 жовтня, 22.00. “Арсенал” – “Шахтар”

4-й тур. 6 листопада, 19.45. “Шахтар” – “Янг Бойз”

5-й тур. 27 листопада, 22.00. ПСВ – “Шахтар”

6-й тур. 10 грудня, 22.00. “Шахтар” – “Баварія”

7-й тур. 22 січня, 19.45. “Шахтар” – “Брест”

8-й тур. 29 січня, 22.00. “Боруссія” Д – “Шахтар”

Домашні матчі «Шахтар» проводитиме в Гельзенкірхені на «Фельтінс-Арені».

У новому розіграші ЛЧ замість групового етапу команди виступатимуть у єдиній лізі. Перші вісім команд за підсумками всіх матчів вийдуть до 1/8 фіналу, а ще 16 команд зустрінуться у стикових поєдинках. Клуби нижче 24 місця завершать боротьбу в єврокубках.


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