“Шахтар” придбав за €15 млн бразильського футболіста

Футбольний клуб «Шахтар» оформив перехід 21-річного бразильського півзахисника Кевіна Маседо за 12 мільйонів євро, додавши бонусом ще 3 мільйони.

Про це розповів генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій Палкін.

Він назвав Кевіна «майбутньою світовою зіркою», описавши його як «молодого, надзвичайно обдарованого гравця, який має дуже великі перспективи».

«Це футболіст із чудовою швидкістю, неймовірним дриблінгом, високим футбольним інтелектом, якісним пасом та гарним ударом», — зауважив Палкін.

Клуб домовився заплатити за гравця частинами протягом 2 років.

«Це нормальна практика для футбольного бізнесу, ми купуємо гравців і продаємо за таким принципом», — пояснив гендиректор «Шахтаря».

Палкін наголосив, що трансфер був важливим для команди й усього українського футболу, який, за його словами, «переживає найважчий час».

«Ви подивіться, будь ласка, на рейтинги наших клубів у Європі — ми на 18-му місці. Навіть у 1990-ті роки ситуація була кращою. І якщо так триватиме, наш уболівальник уже не почує гімн Ліги чемпіонів», — розповів Палкін.