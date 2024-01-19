Спорт

“Шахтар” придбав за €15 млн бразильського футболіста

19 Січня 2024 19:00
читать на русском →
футбол

Футбольний клуб «Шахтар» оформив перехід 21-річного бразильського півзахисника Кевіна Маседо за 12 мільйонів євро, додавши бонусом ще 3 мільйони.

Про це розповів генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій Палкін.

Він назвав Кевіна «майбутньою світовою зіркою», описавши його як «молодого, надзвичайно обдарованого гравця, який має дуже великі перспективи».

«Це футболіст із чудовою швидкістю, неймовірним дриблінгом, високим футбольним інтелектом, якісним пасом та гарним ударом», — зауважив Палкін.

Клуб домовився заплатити за гравця частинами протягом 2 років. 

«Це нормальна практика для футбольного бізнесу, ми купуємо гравців і продаємо за таким принципом», — пояснив гендиректор «Шахтаря».

Палкін наголосив, що трансфер був важливим для команди й усього українського футболу, який, за його словами, «переживає найважчий час».

«Ви подивіться, будь ласка, на рейтинги наших клубів у Європі — ми на 18-му місці. Навіть у 1990-ті роки ситуація була кращою. І якщо так триватиме, наш уболівальник уже не почує гімн Ліги чемпіонів», — розповів Палкін.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Січня 2024 21:33

Суд заарештував Мазепу з можливістю застави
19 Січня 2024 19:26

Протягом доби відбулось 87 бойових зіткнень, – Генштаб
19 Січня 2024 19:12

Розвідка США вважає, що війна в Україні триватиме від 2 до 5 років, – CNN
19 Січня 2024 17:52

Кабмін виділив 17,5 млрд грн на будівництво оборонних споруд
19 Січня 2024 16:55

Спроби росіян наступати наразі не дали жодного прориву, ― Буданов
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
усі думки