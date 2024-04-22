“Шахтар” першим з УПЛ забезпечив собі участь у єврокубках 2024/25

“Шахтар” став першим клубом, що достроково гарантував собі потрапляння у єврокубки на сезон 2024/25.

Сталося це після перемоги над “Зорею” (2:1) у 25-му турі чемпіонату України з футболу, повідомляє “Суспільне”.

“Шахтар” першим пропустив у матчі проти “Зорі”, але здобув вольову перемогу. На 72-й хвилині півзахисник Егіналду зрівняв рахунок, а на 87-й форвард Данило Сікан вирвав перемогу для “гірників”.

Турнірна таблиця УПЛ: топ-5