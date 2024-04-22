“Шахтар” першим з УПЛ забезпечив собі участь у єврокубках 2024/25

“Шахтар” став першим клубом, що достроково гарантував собі потрапляння у єврокубки на сезон 2024/25.
Сталося це після перемоги над “Зорею” (2:1) у 25-му турі чемпіонату України з футболу, повідомляє “Суспільне”.
“Шахтар” першим пропустив у матчі проти “Зорі”, але здобув вольову перемогу. На 72-й хвилині півзахисник Егіналду зрівняв рахунок, а на 87-й форвард Данило Сікан вирвав перемогу для “гірників”.
Турнірна таблиця УПЛ: топ-5
- “Шахтар” – 58 очок (24 матчі), 51:20 (різниця голів)
- “Динамо” — 54 (24), 57:24
- “Кривбас” – 51 (25), 44:25
- “Дніпро-1” — 45 (25), 35:23
- “Рух” – 40 (24), 35:25