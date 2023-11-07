Спорт

“Шахтар” переміг “Барселону” у Лізі Чемпіонів

7 Листопада 2023 21:44
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футбол

“Шахтар” здобув другу перемогу в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів. “Гірники” у номінально домашньому матчі в Гамбурзі обіграли “Барселону” — 1:0.

“Шахтар” розпочав євросезон з поразки від “Порту” (1:3) та вольової перемоги над “Антверпеном” (3:2). А у першій грі з “Барселоною” на виїзді донеччани поступились з рахунком 1:2.

Завдяки перемозі “Шахтар” продовжує боротьбу за вихід у плей-оф Ліги чемпіонів: має 6 очок (третє місце після “Барселони”, 9 і “Порту”, 6).

Наступний матч “Шахтар” зіграє проти “Антверпена”. Номінально домашня зустріч для “гірників” відбудеться 28 листопада.


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