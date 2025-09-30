Шахрайська мережа на мільйони: у Києві викрили фішингові call-центри, що ошукували громадян Чехії

Національна поліція повідомила про підозру членам злочинної організації, яка діяла у Києві та спеціалізувалася на фішингових схемах. Зловмисники ошукали десятки громадян Чехії на суму близько 3 млн грн, їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Про це повідомила поліція Києва.

Столичні правоохоронці встановили організаторів та працівників мережі шахрайських сall-центрів, які діяли на території Києва та спеціалізувалися на викраденні коштів з рахунків громадян ЄС за допомогою фішингових вебресурсів, замаскованих під популярні торгівельні майданчики.

До протиправної діяльності організатори залучили десятки спільників у різних регіонах України.

“Ролі між ними були чітко розподілені. Зокрема, “кодери” — спеціалісти з написання програмного забезпечення — створювали, оновлювали й підтримували роботу телеграм-ботів та фішингових ресурсів, забезпечували анонімність спільників в інтернеті та консультували щодо маскування злочинної діяльності”, — розповіли в поліції.

Наразі чотирьом організаторам та двом виконавцям слідчі повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 255 (Участь у злочинній організації);

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство);

ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним у вигляді тримання під вартою.

Злочинну організацію українські правоохоронці знешкодили спільно з колегами з Національної агенції по боротьбі з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю поліції Чехії. Досудове розслідування триває.