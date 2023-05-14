Політика

Серйозно хворий: Лукашенко не з’явився на урочистостях до Дня прапора Білорусі

14 Травня 2023 16:32
14
читать на русском →
білорусь, лукашенко

У Білорусі Олександр Лукашенко на тлі чуток про його хворобу не з’явився на урочистостях з нагоди Дня прапора, герба та гімну.

Про це повідомляє видання “Зеркало”, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні, 14 травня, влада відзначає День державних прапора, герба та гімну. У мінську відбувся урочистий ритуал вшанування державних символів, але Олександр Лукашенко знову не з’явився на публіці», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на церемонії виступив прем’єр-міністр Роман Головченко та зачитав звернення від Лукашенка.

За інформацією видання, Лукашенко не з’являється у публічному просторі вже п’ятий день.

Про його стан чи місцеперебування нічого не відомо.

9 травня, невдовзі після параду в День Перемоги у Москві, Олександр Лукашенко здивував усіх своєю дивною поведінкою. ЗМІ помітили, що Лукашенко не міг пересуватися і на руках виднілися дивні бинти. Деякі експерти вважають, що це схоже на пов’язку після застосування катетера.

Крім того, вперше за 29 років, Лукашенко не зміг виголосити промову на площі Перемоги в Мінську. Замість нього “за його дорученням” виступив міністр оборони Хренін. На параді в Москві він виглядав хворим, не зміг пройти 300 метрів від трибуни до Олександрівського саду разом з іншими президентами, і його відвезли електромобілем

Потім Лукашенко терміново повернувся до Мінська. За деякими даними, до аеропорту його супроводжувала машина швидкої допомоги.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Травня 2023 09:00
257

Окупанти били по Харкову з ЗРК С-300: Синєгубов розказав про наслідки
14 Травня 2023 15:24
40

Збиті гелікоптери та літаки у Брянській області – робота російської ППО – Ігнат
14 Травня 2023 14:51
10

На Донеччині внаслідок обстрілів загинуло 7 людей, 16 – отримали поранення
14 Травня 2023 13:02
60

Британська розвідка пояснила проблеми військ РФ в Україні
14 Травня 2023 11:19
82

Українські сили продовжують контратаку в районі Бахмута – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
усі думки