Серіал “Кіностудія” отримав 13 нагород “Еммі”, в тому числі як найкращий комедійний

У Лос-Анджелесі 14 вересня відбулася 77-а церемонія вручення премії “Еммі” за досягнення в галузі телевізійного мистецтва. Лідером за кількістю нагород став серіал “Кіностудія”, який переміг у загальній складності в 13 номінаціях, повідомляє Variety.

Серед іншого шоу отримало нагороду як “Кращий комедійний серіал”, а його творець і виконавець головної ролі Сет Роген отримав свою першу “Еммі” як кращий комедійний актор, а також за режисуру і сценарій.

Нагороду в номінації “Кращий драматичний серіал” отримала “Лікарня Пітт”. Виконавець однієї з головних ролей Ноа Вайлі удостоївся “Еммі” як кращий драматичний актор.

У категорії “Кращий міні-серіал або антологія” перемогла драма “Перехідний вік”. 15-річного актора Оуеана Купера нагородили як кращого актора другого плану в міні-серіалі. Він став наймолодшим лауреатом в історії премії.

Переможці в інших номінаціях:

найкраща драматична актриса — Брітт Лауер (“Розділення”);

найкраща комедійна актриса — Джин Смарт (“Хитрощі”);

найкраща драматична актриса другого плану — Кетрін Ланаса (“Лікарня Пітт”);

кращий драматичний актор другого плану — Тремелл Тіллман (“Поділ”);

краще ток-шоу — “Пізнє шоу зі Стівеном Колбером” (The Late Show with Stephen Colbert).

Повний список лауреатів опублікований на сайті премії.