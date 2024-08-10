Серед загиблих у Костянтинівці ідентифіковано двох дітей

Станом на ранок 10 серпня 2024 року у м. Костянтинівка ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей – це дівчатка 9 та 11 років. Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі, ймовірно, 1 дитини.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок обстрілу збройними силами рф м. Костянтинівка становить 14 осіб, поранено – 43 людини.

Нагадаємо, 9 серпня 2024 року, в 11:05, ворог наніс авіаудар по м. Костянтинівка, попередньо, ракетою «Х-38». Влучання відбулось по місцевому торговельному центру, де знаходились продовольчі та господарські магазини.

Наразі тривають слідчі дії. Кількість постраждалих уточнюється.