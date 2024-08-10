Кримінал

Серед загиблих у Костянтинівці ідентифіковано двох дітей
10 Серпня 2024 10:09
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гпу, донецька область
Наслідки удару по супермаркету в Костянтинівці Донецької області 9 серпня 2024 / Фото ОГПУ

Станом на ранок 10 серпня 2024 року у м. Костянтинівка ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей – це дівчатка 9 та 11 років. Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі, ймовірно, 1 дитини.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок обстрілу збройними силами рф м. Костянтинівка становить 14 осіб, поранено – 43 людини.

Нагадаємо, 9 серпня 2024 року, в 11:05, ворог наніс авіаудар по м. Костянтинівка, попередньо, ракетою «Х-38». Влучання відбулось по місцевому торговельному центру, де знаходились продовольчі та господарські магазини.

Наразі тривають слідчі дії. Кількість постраждалих уточнюється.


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