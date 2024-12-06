Економіка

Сербія продовжує контракт з РФ на постачання природного газу 
6 Грудня 2024 10:43
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газ, рф, сербія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Сербія веде переговори з Росією щодо продовження контракту на постачання природного газу, термін дії якого завершується в березні. Країна прагне зберегти обсяги поставок на рівні чинної угоди з “Газпромом”.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Заступник прем’єр-міністра Сербії Олександар Вулін заявив, що завдяки “міцним відносинам” із Москвою Сербія має вигідні умови для обговорення економічних питань, зокрема газових домовленостей. Про це він сказав в інтерв’ю під час Веронського євразійського економічного форуму, який проходив в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Сербія намагається балансувати у відносинах із Росією після її вторгнення в Україну. Попри те, що Белград не підтримав західні санкції проти Москви, Сербія надала допомогу Україні та офіційно засудила агресію Кремля.

Країна споживає близько 3 мільярдів кубометрів газу на рік, із яких дві третини постачаються російським “Газпромом” за пільговими цінами. Водночас Сербія активно працює над диверсифікацією енергопостачання, закуповуючи газ у Азербайджану та відкривши новий маршрут до терміналу зрідженого природного газу в Греції.

Щодо змін у процедурі оплати за російський газ, впроваджених президентом Володимиром Путіним, Вулін зазначив: “Ми виконаємо всі домовленості, досягнуті з Росією”.


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