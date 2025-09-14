Сенцов призначений комбатом 47-ї бригади

Український кінорежисер і сценарист Олег Сенцов став командиром одного з батальйонів Збройних сил України. Про це стало відомо під час конференції YES у Києві, передає Інтерфакс-Україна. Сенцов призначений на посаду командира батальйону у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Магура», уточнюється в повідомленні.

Режисер вступив до складу територіальної оборони Києва в березні 2022 року, незабаром після початку повномасштабного нападу Росії на Україну. Згодом його перевели до 47-ї бригади ЗСУ, де він пройшов шлях від командира взводу до командира штурмової роти. Як уточнює видання «Обозреватель», на цій посаді він прослужив чотири місяці, після чого отримав нове підвищення – очолив батальйон.

За час військової служби режисер неодноразово брав участь у запеклих боях, зокрема під Авдіївкою, і кілька разів був поранений. У 2023 році він вперше публічно підтвердив, що його поранили в бою і що він проходив лікування в госпіталі. Потім Олег Сенцов після контузії знову повернувся на фронт.

“У мене погані для вас новини: війна завтра не закінчиться, і післязавтра не закінчиться, і, швидше за все, цього року не закінчиться”, – сказав Сенцов на конференції. Він підкреслив, що, крім прямих оборонних військових дій, важливо продовжувати тиснути на Росію політично і економічно.

“Другий етап закінчення війни – це не коли встане фронт, а коли в Росії зміниться політичний режим. Коли Росія визнає цю війну помилкою, коли Росія буде готова віддати нашу територію, сказати, що ми були неправі, вибачте, будемо каятися все своє життя. Це буде для мене перемога. Я вірю, що цей день настане”, – заявив Олег Сенцов.