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Сенат США затвердив рекордний оборонний бюджет з коштами для України

16 Грудня 2022 15:28
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сша

Сенат Конгресу США затвердив оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік з рекордними 858 млрд доларів, у якому закладені кошти і для військової допомоги Україні.

Про це повідомляє “Європейська правда“. 

В оборонний бюджет заклали на 45 млрд більше, ніж спершу пропонував президент Джо Байден. Бюджет передбачає збільшення заробітної плати для американських військових, фінансування закупівлі зброї, підтримку для Тайваню, якому загрожує Китай, та 800 млн військової підтримки для України для відсічі агресії РФ. 

Проєкт прийняли переважаючою більшістю голосів 83 до 11. Не підтримали його лише окремі сенатори-ліберали та “фіскальні консерватори”, які вимагають ще більшого контролю за витратами.


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