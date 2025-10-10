Сенат США продовжив програму безпекової допомоги Україні до 2028 року і заклав $500 млн у новому оборонному законопроєкті

Верхня палата Конгресу схвалила двопартійний оборонний закон на $925 млрд, у якому передбачено продовження Ukraine Security Assistance Initiative щонайменше до 2028 року та збільшення авторизованого фінансування програми до $500 млн, пише The New York Times.

Документ, підтриманий 77 голосами проти 20, запускає переговори з Палатою представників, де версія законопроєкту містить низку спірних правок. Для України ключовими є дві позиції: пролонгація програми, через яку США фінансують та контрактують озброєння, навчання і логістику, а також інвестиції Пентагону в сучасні технології — безпілотні системи, штучний інтелект і гіперзвукові розробки, — що має посилити виробничу базу американської оборонки і потенційно розширити номенклатуру підтримки союзників.

Закон також передбачає масштабне оновлення озброєння США, включно з додатковими винищувачами F-35A та новими підводними човнами, і 3,8% підвищення грошового забезпечення військових. Остаточні параметри набудуть чинності після узгодження з Палатою представників і підпису президента; під час міжпалатних переговорів суми й деталі можуть коригуватися.

