Сенат оголосив перерву для голосування щодо допомоги Україні та Ізраїлю

У середу республіканці в Сенаті США не змогли ухвалити законопроєкт про поєднання десятків мільярдів доларів допомоги Україні та Ізраїлю із заходами безпеки на кордоні. Сенат збереться для голосування вдень у четвер, 8 лютого, за Вашингтонським часом.

Про це пише газета The New York Times.

Після сьомої години вечора демократ Чак Шумер сказав, що Сенат збирається припинити роботу, щоб “дати нашим колегам-республіканцям ніч, щоб розібратися” над законопроєктом. Він додав, що Сенат проведе голосування щодо іноземної допомоги у четвер вдень.

Як пише газета, попри затримку, “були проблиски надії”, що пакет допомоги для України та Ізраїлю врешті-решт зрушить з місця і буде ухвалений протягом кількох днів.

Законопроєкт вже не включає виділення коштів на розвʼязок проблеми на південному кордоні, а передбачає направлення 60,1 мільярда доларів в Україну на її війну проти російської агресії, 14,1 мільярда доларів на безпекову допомогу Ізраїлю та 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу цивільним особам у глобальних кризах, включаючи палестинців і українців.