Політика

Сенат оголосив перерву для голосування щодо допомоги Україні та Ізраїлю

8 Лютого 2024 07:12
читать на русском →
сша, допомога
Сенат Сполучених Штатів Америки / Фото: АР

У середу республіканці в Сенаті США не змогли ухвалити законопроєкт про поєднання десятків мільярдів доларів допомоги Україні та Ізраїлю із заходами безпеки на кордоні. Сенат збереться для голосування вдень у четвер, 8 лютого, за Вашингтонським часом.

Про це пише газета The New York Times.

Після сьомої години вечора демократ Чак Шумер сказав, що Сенат збирається припинити роботу, щоб “дати нашим колегам-республіканцям ніч, щоб розібратися” над законопроєктом. Він додав, що Сенат проведе голосування щодо іноземної допомоги у четвер вдень.

Як пише газета, попри затримку, “були проблиски надії”, що пакет допомоги для України та Ізраїлю врешті-решт зрушить з місця і буде ухвалений протягом кількох днів.

Законопроєкт вже не включає виділення коштів на розвʼязок проблеми на південному кордоні, а передбачає направлення 60,1 мільярда доларів в Україну на її війну проти російської агресії, 14,1 мільярда доларів на безпекову допомогу Ізраїлю та 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу цивільним особам у глобальних кризах, включаючи палестинців і українців.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Лютого 2024 07:00

В Одесі внаслідок атаки “шахедів” пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та навчальний заклад
8 Лютого 2024 07:51

На фронті відбулося 92 боєзіткнення, на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 40 штурмів
8 Лютого 2024 07:12

Сенат оголосив перерву для голосування щодо допомоги Україні та Ізраїлю
7 Лютого 2024 21:32

На російському заводі, що випускає компоненти ядерної зброї стався потужний вибух – ЗМІ
7 Лютого 2024 21:06

Минулого року шістьом головам громад Київщини виплатили по понад 1 млн грн
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
усі думки