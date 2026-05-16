“Селтік” впʼяте поспіль став чемпіоном Шотландії

«Селтік» став чемпіоном Шотландії, драматично обігравши «Гартс» у вирішальному матчі останнього туру. Поразка позбавила команду Дерека Макіннеса історичного титулу та шансу перервати 41-річне домінування Old Firm («Селтік» та «Глазго Рейнджерс»).

Перед матчем «Гартс» було достатньо не програти на «Селтік Парк», щоб уперше за десятиліття виграти чемпіонат Шотландії.

Однак «Селтік» переміг із рахунком 3:1 та оформив п’ятий поспіль титул чемпіона країни.

Кінцівка зустрічі пройшла у хаотичній атмосфері — матч супроводжувався епізодами з VAR, а після фінального свистка на поле вибігли вболівальники.

Через вторгнення фанатів футболістів «Гартс», які важко переживали поразку, довелося супроводжувати до підтрибунного приміщення охороні.

Завдяки перемозі «Селтік» також гарантував собі місце у плейоф Ліги чемпіонів.

Крім того, команда зіграє у фіналі Кубка Шотландії проти «Данфермліна» наступного тижня.

Капітан «Селтіка» Каллум Макгрегор після матчу заявив Sky Sports, що він «не знаходить слів» після такого завершення сезону.