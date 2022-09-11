Техно

ЗСУ “затрофеїли” безпілотник “Орлан-10” у повній комплектації із наземними станціями, антенами та документацією

11 Вересня 2022 15:56
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Під час контрнаступу у Харківській області українська армія здобула комплекси “Орлан-10” з наземними станціями, антенами та документами з технічної експлуатації

Про це 11 вересня повідомив автоблогер і волонтер Павло Кашчук, який захищає Україну.

Він показав фото залишеної техніки 15 бригади армійської авіації російської армії у Куп’янську.

“Тобто зовсім скоро друга (але це не точно) армія фактично втратить свої наймасовіші безпілотники. Вони стануть ще легшою здобиччю для наших РЕБ і РЕР, як і їхні екіпажі на землі під час роботи для ракет Himars! Схоже, точні координати наземок можна зняти з сигналу”, — написав Кашчук.


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ЗСУ “затрофеїли” безпілотник “Орлан-10” у повній комплектації із наземними станціями, антенами та документацією
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