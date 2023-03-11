ЗРК Patriot допоможуть знищувати російську авіацію на значній відстані — Повітряні сили

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що західні системи протиповітряної оборони Patriot і SAM/T, які скоро надійдуть в Україну, допоможуть збивати не тільки російські крилаті ракети, а і тактичну авіацію окупантів.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

«Комплекс (Patriot) хороший не тільки в плані збиття балістичних ракет. Це комплекс дальнього радіусу дії. На жаль, ми не маємо таких далекобійних зенітних ракетних систем. Основні комплекси в нас — це Бук-М1 із дальністю 40 км, С-300 з дальністю 75 км», — зазначив Ігнат.

Тому, за його словами, комплекси Patriot і SAM/T з радіусом дії 150 км допоможуть не тільки збивати балістичні ракети, але й протистояти діяльності російської авіації на великих відстанях.

«Росія застосовує у прифронтовій зоні, на північних і південних напрямках авіацію, щоб завдавати ударів і ракетами, і плануючими корегованими авіаційними бомбами — вони підлітають за 30—60 км до наших кордонів і можуть скидати ці бомби», — сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил додав, що йдеться про знищення літаків на тимчасово окупованих територіях України. Ці комплекси планують розмістити так, аби вони прикривали критичну інфраструктуру України та позиції ЗСУ.