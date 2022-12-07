Техно

“єДокумент” в “Дії” працюватиме навіть без інтернету

7 Грудня 2022 16:35
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дія

Електронний “єДокумент” в застосунку “Дія” відображатиметься у випадку відсутності інтернет-з’єднання за наявності мінімального покриття мобільного зв’язку.

Про це заявив керівник із розвитку електронних послуг в Мінцифри Мстислав Банік в ефірі телемарафону.

“Щодо доступності “Дії”, у разі відключення електроенергії в нас у будь-якому разі все доступно незалежно ні від чого. Якщо є хоч якийсь мобільний зв’язок, все працюватиме”, – розповів Банік.

Він додав, що застосунок “Дія” може працювати навіть із мінімальним покриттям мобільного зв’язку. При цьому за відсутності мобільного зв’язку документи зникають не відразу, а поступово, в міру оновлення, оскільки кожен документ має свій термін дії.

“У будь-якому разі українцям також буде доступний “єДокумент”, який ми запускали на випадок відключених реєстрів і відсутності доступу до даних”, – сказав чиновник.

Банік наголосив, що всі документи в “Дії” мають повну юридичну силу і якщо будь-яка установа відмовляється їх приймати, на неї можна викликати поліцію.


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