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Військові тестують новий український безпілотник SpyGun у зоні бойових дій — ГУР

8 Серпня 2023 13:22
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бпла, гур

Новий український безпілотник-розвідник SpyGun передали для тестування в зону бойових дій після тилових випробувань.

Як розповіли у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України, це розвідувальний дрон, але за необхідності його можна використовувати і для коригування вогню.

Комплекс складається з двох БПЛА і наземної станції управління.

Завдяки сучасній системі радіоуправління з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ дрон-розвідник здатний працювати на дальності до 50 км.

Безпілотник SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дають змогу пленувати обраним маршрутом із вимкненим двигуном, заощаджуючи заряд акумулятора.

Він також практично непомітний у небі.

Час польоту дрона без посадки становить 120−160 хв, максимальна висота польоту — 1500 м, робоча висота — 500−600 м, швидкість — 90 км/год.

Запис фото і відео здійснюється на бортовий носій, при цьому використовують і GoPro.

У ГУР зазначили, що безпілотник створили українські інженери і проєктувальники з ініціативи підприємця і волонтера Юрія Голика та тенісиста, військовослужбовця ЗСУ Сергія Стаховського.


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