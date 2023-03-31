Техно

В Італії заблокували ChatGPT

31 Березня 2023 18:47
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ChatGPT

Італійська служба захисту даних заборонила доступ до чат-бота OpenAI зі штучним інтелектом ChatGPT, посилаючись на ймовірні порушення конфіденційності.

Про це пише Euronews.

У своїй заяві Національний орган Італії із захисту персональних даних повідомив, що 20 березня в ChatGPT “стався витік даних, що стосуються розмов користувачів і платіжної інформації передплатників платної послуги”.

Рішення, яке набирає чинності “негайно”, призведе до “тимчасового обмеження обробки даних італійських користувачів щодо (творця ChatGPT)OpenAI”, – йдеться в повідомленні наглядового органу.


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