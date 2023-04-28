В “Дії” може з’явитися чат-бот “Надія” на базі ChatGPT

Міністерство цифрової трансформації України веде переговори з Microsoft та OpenAI, щоб інтегрувати в “Дію” штучний інтелект на базі ChatGPT.

Про це на конференції “Надлюди” розповів Михайло Федоров.

Український ШІ матиме назву “Надія”. В “Дії” він буде зрозумілою мовою давати відповіді щодо отримання послуг та того, як працює держава.

“Наприклад, ви говорите: “Надія, знайди ЦНАП поруч зі мною, який знаходиться в такому-то районі, в такому-то місті, і скажи, які послуги можна отримати”. І тобі людською мовою максимально персоналізовано дається відповідь, де можна знайти цей ЦНАП і так далі”, – зазначив віцепремʼєр.

За словами Михайла Федорова, штучний інтелект буде консультувати не тільки по тому, що є в “Дії”, а й інших питань, що стосуються державних сервісів.

“Ми не будемо використовувати персональні дані. Ми дизайнимо систему таким чином, щоб все було максимально безпечно, тому що це головний виклик. З точки зору технології, це буде максимально умовна локалізація”, – розповів Федоров.