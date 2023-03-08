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У США думають, як встановити на українські МіГи американські ракети, – Politico

8 Березня 2023 09:41
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зброя

Американські військові вивчають, чи можуть удосконалені ракети класу “повітря-повітря” середньої дальності AIM-120, призначені для запуску із західних винищувачів, таких як F-16, бути встановлені на українські МІГи. Про це повідомляє Politico з посиланням на два джерела у Пентагоні.

За словами співрозмовників видання, США вважають, що Україна планує розпочати наступ протягом наступних шести-восьми тижнів, коли потеплішає, а також завершиться відпрацювання тактики загальновійськових маневрів у Німеччині.

Інтеграція AIM-120 з МіГами стане першим випадком, коли США нададуть Україні можливість запускати ракети класу “повітря-повітря” з літаків.

Однак, як зазначають джерела журналістів, є труднощі.

Ракета має бути не лише фізично встановлена на літак, вона має “розмовляти” з радаром літака. Щоб зробити постріл, спочатку радар вказує ракеті ціль і направляє її до тих пір, поки вона не виявиться досить близько, щоб знайти ціль самостійно. Основна проблема в тому, що американські та радянські системи настільки різні, що ракета та літак не можуть “спілкуватися” один з одним, пише Politico.


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