США почнуть навчати українські війська на танках «Abrams» в найближчі тижні, — AP

Навчання українських бійців на американських танках Abrams розпочнуться вже найближчими тижнями. Таке рішення було ухвалено на сьогоднішній зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

Про це повідомляє Associated Press.

31 танк прибуде на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня.

“Українські військові розпочнуть навчання через пару тижнів. Ці тренування займуть близько 10 тижнів”, – цитує АР заяву джерела.

Вказано, що навчання проходитимуть не на тих танках, які США передадуть Україні, Натомість у Штатах вже оновлюють 31 бойовий танк M1A1 для відправки українцям на передову.

“Ця ідея полягає в тому, щоб українські війська пройшли підготовку до того моменту, коли оновлені танки будуть готові і можуть виконувати бойові завдання. Цистерни цих машин переобладнуються під потреби України”, – пояснює джерело виданню.

За словами чиновників, близько 250 українських військовослужбовців пройдуть підготовку – одні навчаться керувати танками, а інші – ремонтувати та обслуговувати їх.

“Після перших 10 тижнів також може бути проведено додаткове навчання, як вести бій і маневрувати з танками”, – додають чиновники на умовах анонімності.