Техно

США почнуть навчати українські війська на танках «Abrams» в найближчі тижні, — AP

21 Квітня 2023 12:47
27
читать на русском →
зброя, сша

Навчання українських бійців на американських танках Abrams розпочнуться вже найближчими тижнями. Таке рішення було ухвалено на сьогоднішній зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

Про це повідомляє Associated Press.

31 танк прибуде на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня.

“Українські військові розпочнуть навчання через пару тижнів. Ці тренування займуть близько 10 тижнів”, – цитує АР заяву джерела.

Вказано, що навчання проходитимуть не на тих танках, які США передадуть Україні, Натомість у Штатах вже оновлюють 31 бойовий танк M1A1 для відправки українцям на передову.

“Ця ідея полягає в тому, щоб українські війська пройшли підготовку до того моменту, коли оновлені танки будуть готові і можуть виконувати бойові завдання. Цистерни цих машин переобладнуються під потреби України”, – пояснює джерело виданню.

За словами чиновників, близько 250 українських військовослужбовців пройдуть підготовку – одні навчаться керувати танками, а інші – ремонтувати та обслуговувати їх.

“Після перших 10 тижнів також може бути проведено додаткове навчання, як вести бій і маневрувати з танками”, – додають чиновники на умовах анонімності.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Квітня 2023 11:08
45

Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО у Вільнюсі – Столтенберг
21 Квітня 2023 15:06
0

У Москві заочно заарештували Кирила Буданова
21 Квітня 2023 12:47
27

США почнуть навчати українські війська на танках «Abrams» в найближчі тижні, — AP
21 Квітня 2023 10:53
54

ЗРК Patriot вже несе бойове чергування у системі протиповітряної оборони України
21 Квітня 2023 09:45
33

Країни G7 розглядають можливість майже повної заборони експорту до Росії – ЗМІ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
усі думки