Техно

SpaceX в 15-й раз успішно запустила і посадила одну й ту ж ступінь ракети Falcon 9

19 Грудня 2022 10:50
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SpaceX

Ракету SpaceX Falcon 9 17 грудня запустили в 15-й раз – це рекорд повторного використання ракети, повідомляє Space.com. Falcon 9 із 54 супутниками Starlink стартувала з космічного центру Кеннеді.

Перший ступінь ракети повернувся на Землю через дев’ять хвилин, приземлившись на роботизовану безпілотну платформу SpaceX, що стояла в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Супутники розгорнули на орбіті через 15,5 хвилин після запуску ракети.

На сьогоднішній день компанія вже запустила понад 3500 супутників Starlink. SpaceX подала заявку на дозвіл Федерального авіаційного управління США (FAA) на розгортання майже 30 тисяч своїх супутників наступного покоління Starlink 2.0. Їх запускатимуть за допомогою системи Starship.


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