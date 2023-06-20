Штучний інтелект замінить редакторів у німецькому таблоїді Bild

Одна з найбільших газет у Німеччині — таблоїд Bild — замінить людей штучним інтелектом на низці редакторських посад. Очікуються сотні звільнень.

Про це пише The Guardian із посиланням на лист видавця Bild — компанії Axel Springer Verlag — до своїх працівників.

Заміна живих працівників штучним інтелектом відбудеться у межах програми скорочення витрат на 100 мільйонів євро.

«На жаль, [нам доведеться] розлучитися з колегами, які мають завдання, що у цифровому світі виконуються штучним інтелектом та/або автоматизованими процесами», — зазначається в листі.