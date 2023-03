Штучний інтелект (ШІ) – комплекс технологій, що імітують когнітивні функції людини. Як і люди, він може збирати інформацію, аналізувати її, вчитися і розвиватися. Конкретний набір здібностей ШІ залежить від його типу.

Реактивні машини. Вони виконують конкретні завдання і не володіють пам’яттю, зате в процесі реалізації запрограмованої дії реагують значно швидше людини. До подібних відноситься Deep Blue – шаховий суперкомп’ютер, який обіграв чемпіона світу Гаррі Каспарова в 1997 році. ШІ з обмеженою пам’яттю. Такий штучний інтелект вміє запам’ятовувати інформацію і використовувати її для навчання і поліпшення дій в майбутньому. Наприклад, це автопілот в машині. ШІ з теорією розуму. Може реагувати на емоції людини та вибирати свої дії в залежності від них. ШІ з самосвідомістю. Має уявлення про себе і розуміє свій внутрішній стан.

Останні два типи поки існують тільки в науковій фантастиці, хоча спроби створити ШІ з теорією розуму були. Наприклад, робот Kismet, створений в кінці 1990-х років в Массачусетському технологічному інституті, вмів імітувати емоції. А зірка мемів 2016-2018 років, людиноподібний робот Софія, завдяки камерам в очах могла підтримувати зоровий контакт і впізнавати обличчя. Але подібні можливості поки дуже обмежені та, звичайно ж, не можна порівняти з людським розумом.

Створює штучний інтелект фахівець з ШІ. Він пише програму, заливає в неї дані та алгоритми, необхідні для обробки інформації. Далі можна додати функції машинного навчання. Такі алгоритми дозволяють ШІ класифікувати інформацію і знаходити серед безлічі рішень найбільш підходящі, а щоб прокачати систему, їй підкидають різні релевантні завдання.

Одним з можливих алгоритмів машинного навчання є нейронна мережа, тобто математична модель, що складається з шарів і імітує нейронні зв’язки в мозку. Кожна ділянка в ній відповідає за обробку різних типів інформації, тому ШІ може аналізувати безліч даних, які потім об’єднає в загальну картину.

ШІ та машинне навчання – одні з найперспективніших IT-напрямків. Такі технології застосовуються практично у всіх сферах, а відповідних фахівців на ринку не так багато.

Як штучний інтелект змінює життя вже зараз

Сьогодні провідні корпорації вкладають мільярди в удосконалення технологій штучного інтелекту, останні досягнення яких дійсно здатні дивувати та надихати. У той же час сама технологія активно та успішно використовується вже досить давно: наприклад, Amazon використовує ШІ для відстеження того, скільки витрачають покупці, і визначення кількості одиниць конкретного товару, який куплять клієнти; готелі Hilton використовують робота-консьєржа на ім’я «Конні» для вітання гостей; Facebook – для ідентифікації людей на фотографіях, а також для виявлення і видалення неналежних зображень.

Робить гру захоплюючою, барвистою і безпечною

Технології ШІ активно використовуються у виробництві відеоігор. Їх застосовують для створення візуальної частини (анімації, 3D-моделей), для контролювання поведінки інших персонажів в грі, а також управління бойовими системами та іншими елементами геймплея. Так в авіасимуляторі Microsoft Flight Simulator ШІ за допомогою нейромереж і даних карт Bing Maps створює тривимірну Землю з плоских супутникових зображень, включаючи всі країни, міста та аеропорти. Можливості ШІ також використовуються для створення інтелектуальних помічників, які допомагають гравцям приймати рішення в ігровому світі. Наприклад, «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» включає в себе такого помічника.

Ще один приклад застосування ШІ в іграх – піймання шахраїв і користувачів нелегального ПЗ. Так, найбільший онлайн покер-рум PokerStars впровадив у свою роботу ШІ з метою виявлення ботів, які гравці в покер використовують, щоб збільшити свої шанси на виграш в онлайн-покері.

Спрощує роботу медиків

ШІ в медицині виконує багато завдань. Алгоритми вміють швидко вивчати результати аналізів і ставити на їх основі діагноз. Іноді навіть за неочевидними маркерами, наприклад за звучанням голосу. Для цього програма порівнює отримані від пацієнта дані зі своєю базою і шукає закономірності.

Підібрати необхідне лікування ШІ теж може. А ще він бере участь у розробці нових препаратів і вакцин. Його завдання в цьому випадку – прорахувати результати застосування різних комбінацій, відсікти невдалі та виділити перспективні. Наприклад, за допомогою технологій вже був розроблений препарат для лікування обсесивно-компульсивного розладу.

Крім того, ШІ може асистувати при проведенні операцій.

Допомагає дістатися до будинку швидше

Найкоротший маршрут не завжди найкращий вибір. Пробки, ремонт дороги, непрацюючі світлофори часом забирають ще більше часу, ніж зайвий гак або поворот. Зараз можна перестати покладатися тільки на удачу – точним прогнозуванням займаються онлайн-карти з розумними алгоритмами. Вони збирають інформацію від супутників, а потім на її основі вибудовують кілька відповідних шляхів: повідомляють, скільки часу займе кожен з них і чи є там проблеми.

Можливості ШІ іноді використовують і для регулювання самих пробок. Датчики отримують відомості про ситуацію на конкретній ділянці дороги, аналізують їх і передають розумним світлофорам. При необхідності час роботи дозвільного сигналу збільшується, щоб на складній локації могло проїхати більше машин.

В деякі автомобілі ШІ проникає і під іншим виглядом – через автопілот. Алгоритми в цьому випадку обробляють інформацію від датчиків, встановлених в самій машині, наприклад камер і сенсорів. Автопілот корисний і в громадському транспорті, де допомагає стежити за ситуацією на дорогах і попереджає про небезпеки. А якщо водій не встигає зреагувати, система сама активує екстрене гальмування.

Полегшує життя в Інтернеті

З ШІ в мережі стикався кожен. На ньому працюють системи рекомендацій в соцмережах і стрімінгових сервісах. Алгоритми аналізують смаки користувача і намагаються запропонувати контент, який йому сподобається. Чим частіше людина реагує на поради системи, тим розумнішою і точнішою вона стає.

ШІ відповідає і за видачу в пошукових системах: обробляє запити по тексту, зображеннях, голосу і ранжує посилання по релевантності, враховуючи попередній користувальницький досвід. Алгоритми можуть за лічені секунди аналізувати тисячі сторінок в Інтернеті – не лише заголовки, а й зміст статей. Це допомагає отримувати більше корисних результатів.

Штучний інтелект застосовується навіть в електронній пошті. Наприклад, він знаходить спам і рекламні пропозиції та сортує їх по окремих папках.

Перетворює звичайний будинок в розумний

Можливість управляти вимикачем, чайником, роботом-пилососом і іншими домашніми девайсами через голосового помічника – теж заслуга ШІ. Неважливо, де він захований: в додатку або в розумній колонці. Алгоритми помічника обробляють голосові команди та реагують на них, запам’ятовують правильні сценарії та постійно вдосконалюються.

ШІ іноді присутній і в самих гаджетах. Наприклад, в роботі-пилососі можуть ховатися алгоритми, що допомагають йому визначати необхідну кількість води для конкретного підлогового покриття.

У перспективі гаджети у квартирі зможуть персоналізувати свою роботу, ґрунтуючись не тільки на прямих командах, але і на розпізнаванні осіб і голосу. Система запам’ятає переваги користувача і, побачивши його, буде сама коригувати налаштування теплої підлоги або кондиціонера.

Оптимізує роботу компаній

Впровадження ШІ в офіси, на думку експертів, здатне значно збільшити прибуток, тому що він може забрати на себе масу завдань. Наприклад, аналізувати конкурентів, передбачати проблеми, сортувати запити та швидко відправляти клієнта до потрібного фахівця. Або взагалі замінити співробітників техпідтримки та самостійно обробляти звернення – за це завдання відповідають чат-боти.

Полегшити роботу HR-менеджерів і керівників ШІ теж може. Алгоритми вміють аналізувати претендентів, проводити з ними первинну співбесіду, оцінювати навички, допомагати з адаптацією нового співробітника, формувати план роботи та навіть розраховувати об’єктивний оклад.

Покращує урожай

Штучному інтелекту можна доручити контроль за полями та теплицями. Наприклад, збір даних про зволоженість і хімічний склад ґрунту, освітленість та температуру навколишнього середовища. Таку технологію використовують, наприклад, в Китаї: ШІ підказує фермерам, коли висаджувати насіння, скільки потрібно внести добрив і коли краще поливати.

Аналітичні здібності ШІ застосовуються і для контролю за здоров’ям рослин і тварин. У Норвегії за допомогою таких систем запобігають зараженню лосося морськими вошами, а в Аргентині – ураження пшениці грибком. Ще одне корисне технологічне рішення – трактори та комбайни на автопілоті.

Розумні технології коштують чимало, тому поки їх застосовують далеко не всі аграрії, але це справа часу.