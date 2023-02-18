В Україні запрацював ChatGPT: що це та як отримати доступ

Сьогодні ChatGPT від OpenAI запрацював на території України.

Чат-бот від стартапу OpenAI тепер доступний в Україні, проте не працюватиме на тимчасово окупованих РФ територіях.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“ChatGPT тепер доступний в Україні. Команда Мінцифри довго працювала над цим рішенням — офіційні листи, дзвінки та зустріч з керівництвом” – йдеться в повідомленні.

За словами міністра, Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях, щоб її не використовували її для антиукраїнської пропаганди.

Проте станом на ранок суботи, 18 лютого, обмеження щодо використання ChatGPT в Україні ще застосовується.

Як пише УНІАН, ChatGPT – це універсальний чат-бот, який пише дипломи, програмує, відповідає на складні питання і багато іншого, а за швидкістю зростання випередив навіть TikTok.

ChatGPT – що це таке простими словами

Ви майже напевно стикалися з чат-ботами в онлайн-маркетплейсах або в банківських застосунках, наприклад, приват24. Він доволі простий за своїм принципом: є перелік популярних питань, на які користувачі отримують шаблонні відповіді. Якщо питання шаблоном не передбачено, то до чату підключається жива людина, яка намагається розв’язати вашу проблему.

ChatGPT – це повністю самостійний чат-бот. Він не має заготовлених шаблонів, але навчений давати осмислені відповіді “на льоту”. Чат-бот навчали за допомогою масиву текстів з Інтернету і системи навчання з підкріпленням на основі зворотного зв’язку з людиною. Потім нейромережу перенавчали кілька разів, використовуючи її власні відповіді, щоб зробити їх більш точними та коректними.

Отримати доступ до ChatGPT в Україні виявилося не так вже й просто

Перший спосіб: VPN і сервіси з віртуальними номерами. Там все просто. Реєструємося на сайті, поповнюємо баланс на 20-30 грн і вибираємо мобільний номер будь-якої з країн.

Після включаємо будь-який VPN і реєструємося на сайті ChatGPT за допомогою купленого номера і пошти. Але тут важливо врахувати, що такий номер не передається вам в нескінченне володіння, а надається ненадовго в оренду. Тому такий метод підійде тільки для тестування чат‑бота.

Або можна просто попросити знайомого за кордоном зареєструвати вам обліковий запис в OpenAI через його номер.

Другий спосіб: більше як альтернатива першому способу. Скористатися chatgpt telegram bot – це спеціальні телеграм-боти, які написані ентузіастами на основі ChatGPT і пропонують користувачам урізаний функціонал оригіналу.

Один з таких – @EdyaAIrobot. Бот поки не здатний ввести осмислений діалог і має ліміт в 4096 символу, зате він безкоштовний і підтримує українську мову.

Як користуватися ChatGPT

Оскільки чат-бот знаходиться в стадії тестування, у нього є ряд обмежень, які варто враховувати при спілкуванні з ним. Наприклад, варто враховувати, що:

ChatGPT іноді пише правдоподібні, але не маючи практичного сенсу відповіді. Це вже призвело до того, що адміністрація форуму для айтішників Stack Overflow тимчасово заборонила розміщувати відповіді, згенеровані чат-ботом.

Велика частина даних містить англійські тексти, через що якість відповідей на інші мови нижче, ніж англійською.

ChatGPT не ставить уточнювальних питань, а зазвичай здогадується, що мала на увазі людина.

Система вміє працювати тільки з тестом. Якщо ви хочете створити зображення за тестовим описом, потрібно звернутися до інших нейромереж.

Чат-бот реагує на недоречні запити та іноді демонструє упередженість. Нещодавно була історія, коли ChatGPT відмовився говорити про позитивні якості Дональда Трампа, але легко впорався з аналогічним запитом про Джо Байдена.

ШІ поки має “обмежені знання” про світ після 2021 року, так що до сьогоднішнього інтернету автоматичного доступу нейромережа не має.