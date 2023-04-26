Техно

Повітряні сили показали кадри бойового чергування ЗРК Patriot

26 Квітня 2023 17:12
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зброя, ппо

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав відео з нещодавнім надбанням ППО Украхни – ЗРК Patriot.

“Із квітня 2023 року ЗРК “Patriot” – на бойовому чергуванні в Україні!

Сучасна західна техніка має свої особливості, але наші захисники неба швидко її опановують, і вже готові нищити російського окупанта!

Командир дивізіону дозволив мені дещо протестувати “Patriot”. Дякую, Артеме, давно мріяв це зробити!”, – зазначив Олещук.

Командувач подякував західним партнерам, керівництву держави та війська за те, що Повітряні сили нарешті отримали те, чого так прагнули – зброю проти ворожої “балістики”.


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