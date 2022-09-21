Пентагон замовив для України далекобійні дрони-камікадзе Switchblade 600

Спеціально для Збройних сил України у Сполучених Штатах виготовлятимуть дрони-камікадзе Switchblade 600.

Про це повідомили у Пентагоні.

У Пентагоні оприлюднили інформаційний бюлетень щодо постачання озброєння, згідно з яким контракт було укладено 15 вересня.

“Обладнання – Switchblade 600, сума – 2,2 мільйони доларів, підрядник – AeroVironment”, – вказано у документі.

Варто зазначити, що раніше США надавали Україні Switchblade 300, які мають менші розміри та дальність дії. Дрони серії 300 переміщуються на 10 кілометрів, а дрони серії 600 – на 40 кілометрів.