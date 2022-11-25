Мінцифра відкрила бета-тестування заяви про шлюб онлайн на порталі “Дія”

В Україні запускають бета-тестування подання заяви про шлюб онлайн на порталі “Дія”, повідомляє Мінцифра. Процедура подання триватиме до 10 хвилин.

На порталі “Дія” можна буде подати заяву на реєстрацію шлюбу без візиту до ДРАЦС і відразу вибрати місце та час, формат та зал, де пройде церемонія, а також додаткові послуги, які супроводжують захід.

Долучитися до бета-тестування подання заяви про шлюб онлайн можуть повнолітні українці, які мають електронний підпис. Записатися на бета-тест можна тільки парою: наречений та наречена.

Долучайтеся до бети за посиланням.