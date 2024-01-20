Microsoft звинуватила російських хакерів у крадіжці електронних листів керівництва компанії

Корпорація Microsoft повідомила, що хакери з групи Midnight Blizzard, також відомої як Nobelium, отримали доступ до облікових записів електронної пошти керівників Microsoft, співробітників служби кібербезпеки, юридичного відділу та інших підрозділів.

У блозі Microsoft йдеться, що атаку виявили 12 січня. Корпорація назвала злом “атакою держави” і заявила, що хакерів Midnight Blizzard спонсорує влада Росії.

За даними компанії, хакери в листопаді 2023 року отримали доступ “до дуже невеликого відсотка облікових записів корпоративної електронної пошти Microsoft”. Вони викрали деякі електронні листи і документи, прикріплені до них. Розслідування Microsoft показало, що хакери шукали в пошті інформацію, пов’язану з самою Midnight Blizzard.

У компанії зазначили, що атака сталася не через уразливість продуктів або служб корпорації. За даними Microsoft, немає доказів, що хакери змогли отримати доступ до користувацьких сервісів, вихідного коду або систем штучного інтелекту.