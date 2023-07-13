Техно

Google запустила українську версію штучного інтелекту Bard

13 Липня 2023 10:55
4
читать на русском →
штучний інтелект

Компанія Google запустила помічника зі штучним інтелектом Bard понад 40 мовами, включно з українською, арабською, китайською, німецькою та іспанською.

У Bard можна ставити питання та слухати відповіді на них голосом, налаштовувати відповіді – змінювати тон та стиль на п’ять різних варіантів: простий, довгий, короткий, професійний або звичайний.

До асистента також додали більше можливостей для експорту коду. Це нова функція, яка дозволяє експортувати код Python у Replit (на додаток до Google Colab).


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
13 Липня 2023 13:36
9

Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

13 Липня 2023 14:07
7

Росіяни скинули фугасну бомбу на Зміїний
13 Липня 2023 13:37
9

Росія накопичує піхоту та десант на Куп’янському напрямку
13 Липня 2023 11:20
13

У Генштабі поділились деталями удару по готелю у Бердянську
13 Липня 2023 11:02
3

Російський олігарх Лісін, якого оминули санкції, співпрацює з оборонкою РФ – “Схеми”

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни

усі думки