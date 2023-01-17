Техно

До кінця року в усіх поїздах «Інтерсіті» буде доступний WI-FI від «Starlink», — «Укрзалізниця»

17 Січня 2023 14:32
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укрзалізниця

В Україні з’явився перший поїзд Інтерсіті+, який обладнали терміналом Starlink. До кінця року Wi-Fi обіцяють підключити у всі потяги цього типу.

“Ми партизанськими методами обладнали Старлінками один поїзд Інтерсіті і катали його на різних маршрутах більше 100 днів”, – зазначили в УЗ.

Результати тестування продемонстрували, що доступність на маршруті складає 97%, а стабільна швидкість до 100 Мбіт/с.

“До речі, протягом року інтернет від Старлінк з‘явиться у всіх поїздах Інтерсіті+. Команда Мінцифри вже передала УЗ 450 терміналів. Наступного місяця доставимо ще одну партію. Щоб подорожуючи, ви могли працювати, дивитися серіали і спілкуватися з рідними”, – зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.


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