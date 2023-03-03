Техно

Crew Dragon зістикувався з МКС

3 Березня 2023 09:32
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космос, SpaceX

Космічний корабель американської компанії SpaceX Crew Dragon зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС) у п`ятницю вранці.

Про це повідомила SpaceX у Твіттері.

Корабель зістикувався з МКС через майже 25 годин після старту з Космічного центру Кеннеді NASA на мисі Канаверал, штат Флорида.

На борту корабля – чотири члени екіпажу, серед яких двоє американських астронавтів, російський космонавт та член екіпажу з ОАЕ.

Їхня місія триватиме шість місяців. Очікується, що за цей час вони проведуть 200 експериментів і демонстрацій технологій, від дослідження росту людських клітин у космосі до контролю за горючими матеріалами в умовах мікрогравітації.


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