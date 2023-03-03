Crew Dragon зістикувався з МКС

Космічний корабель американської компанії SpaceX Crew Dragon зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС) у п`ятницю вранці.

Про це повідомила SpaceX у Твіттері.

Корабель зістикувався з МКС через майже 25 годин після старту з Космічного центру Кеннеді NASA на мисі Канаверал, штат Флорида.

На борту корабля – чотири члени екіпажу, серед яких двоє американських астронавтів, російський космонавт та член екіпажу з ОАЕ.

Їхня місія триватиме шість місяців. Очікується, що за цей час вони проведуть 200 експериментів і демонстрацій технологій, від дослідження росту людських клітин у космосі до контролю за горючими матеріалами в умовах мікрогравітації.

Dragon docked to the International Space Station pic.twitter.com/bH7d90f6P4 — SpaceX (@SpaceX) March 3, 2023