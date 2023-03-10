Техно

Частина західної зброї з України потрапляє до Ірану – CNN

10 Березня 2023 14:36
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зброя, іран

Росія захопила частину наданих США й НАТО зброї та обладнання, залишених на полі бою в Україні, та направила до Ірану, де, на думку США, Тегеран спробує перепроєктувати системи.

Про це повідомляє CNN із посиланням на чотири джерела.

За останній рік американські, натовські та інші західні офіційні особи стали свідками кількох випадків захоплення російськими військами дрібнішого переносного озброєння, зокрема протитанкових комплексів Javelin та зенітних комплексів Stinger, кажуть джерела.

За їхніми словами, у багатьох з цих випадків Росія потім доставляла обладнання до Ірану для демонтажу та аналізу. Росія вважає, що продовження постачання трофейної західної зброї Ірану стимулюватиме Тегеран підтримувати війну Росії проти України, кажуть джерела.

Офіційні особи США не вважають, що проблема є поширеною чи систематичною, тим паче українські військові від початку вторгнення взяли за звичку повідомляти Пентагону про будь-які втрати американського обладнання. Проте офіційні особи США визнають, що проблему важко відстежити.


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