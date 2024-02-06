СБУ знешкодила агентурну мережу, до якої входили колишні та нинішні посадовці українських спецслужб

СБУ нейтралізувала агентурну мережу військової контррозвідки фсб, яка діяла в Україні. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано 5 учасників ворожої групи.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед них – колишні посадовці ГУР Міноборони та СЗР України, а також співробітник обласного управління СБУ.

Фігуранти тримали зв’язок з одним і тим же куратором ‒ співробітником фсб, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму.

Завданням цієї агентурної мережі була передача агресору розвідданих про Сили оборони та стратегічно важливі енергооб’єкти нашої держави. Також російський агент передавав до фсб секретну інформацію про особливості роботи та системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС.

Для максимальної конспірації фігурант не надсилав інформацію телефоном. Він передавав розвіддані до фсб через спільника, який виїжджав за кордон як волонтер та особисто звітував резиденту ворожої спецслужби.

Ще один російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, «зливав» агресору особисті дані українських захисників.

Інший фігурант, співробітник СБУ, розвідував для окупантів геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини.

За даними слідства, фсб вербувала учасників групи, використовуючи у тому числі погрози вбивства їх сімей. Крім того, за кожне виконане завдання зловмисники отримували кошти від рф.

Наразі слідчі Служби безпеки вже повідомили п’ятьом учасникам російської агентурної мережі про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Їм уже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.