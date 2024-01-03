Кримінал

СБУ знайшла “блогерів”, які знімали російську атаку на Київ 2 січня

3 Січня 2024 19:40
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сбу

Служба безпеки України встановила особи чотирьох жителів Києва, які незаконно знімали наслідки масованої атаки Росії на столицю 2 січня.

Про це повідомляє СБУ.

Слідство встановило, що 2 січня підозрювані здійснили несанкціоновану відеозйомку ворожих «прильотів» по місту та розмістили відповідні медіафайли в соцмережах.

Ці відео згодом опублікували у себе російські пропагандисти, зокрема й Анатолій Шарій, якому інкримінують держзраду.

У СБУ зазначають, що отриману інформацію окупанти та їхні поплічники могли використати для підготовки нових і коригування повторних повітряних ударів по Києву.

Під час обшуків у підозрюваних правоохоронці виявили мобільні телефони, які вони використовували для фіксації та поширення забороненого контенту.


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