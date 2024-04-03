Суспільство

СБУ затримала зрадників, які хотіли підірвати залізничні ешелони ЗСУ на Харківщині

3 Квітня 2024 11:20
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сбу, Харківщина
Затримання зрадників / СБУ

Правоохоронці затримали брата і сестру, які планували підрив залізничних ешелонів ЗСУ на Харківщині.

Про це повідомляє Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у серпні 2023 року жінці написав співробітник Головного управління Генштабу ЗС РФ та запропонував їй збирати й передавати інформацію про об’єкти критичної інфраструктури залізничної галузі на території Ізюмського та Чугуївського районів.

Жінка погодилась на “пропозицію” та залучила до виконання завдань свого брата. На вимогу російського куратора наприкінці грудня 2023 року брат і сестра навіть склали “зобов’язання” про співпрацю з окупантами.

За даними слідства, найбільше зловмисників цікавили залізничні мости, шляхопроводи й автотунелі під коліями. Також брат з сестрою встановлювали координати релейних шаф і трансформаторних підстанцій Укрзалізниці. Отриману інформацію вони передавали російському куратору у вигляді фотографій та геолокацій на Google-мапах.

Правоохоронці затримали зловмисників. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, якими вони користувались для комунікації з російським ГРУ. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


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