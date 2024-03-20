Кримінал

СБУ затримала зрадника, який коригував авіаудари по Харкову

20 Березня 2024 10:08
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Затриманий на околицях Харкова зрадник / Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Харківщині агента воєнної розвідки РФ, який тривалий час переховувався від правосуддя.

Як повідомляє СБУ, у перші дні повномасштабного вторгнення зловмисник розвідував місця базування та переміщення українських військ, які вели бої за обласний центр.

Найбільше його цікавили локації вогневих позицій комплексів протиповітряної оборони ЗСУ.

“Напередодні звільнення регіону фігурант “заліг на дно” – призупинив контакти з російською розвідкою та майже не виходив із власного будинку на околицях обласного центру. Втім, співробітники СБУ системно йшли “по сліду” зловмисника і затримали його у помешканні, де він переховувався”, – йдеться у повідомлені.

За даними слідства, ворожим агентом виявився місцевий житель, який був завербований ще до початку повномасштабної агресії проти України. Його близька родичка – одна із командирів російського диверсійно-розвідувального загону “Ірбіс” з позивним “Багіра”.

Отриману від свого родича інформацію “Багіра” передавала кадровому співробітнику російської розвідки для планування бойових операцій на східному фронті.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна.


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