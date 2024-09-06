СБУ затримала жителя Покровська, який працював на ФСБ

40-річного жителя Покровська підозрюють у шпигунстві.

Про це повідомили у Telegram Служби безпеки України.

За версією слідства, 40-річний чоловік шпигував на користь російської розвідки. Він шукав локації особового складу та озброєнння українських військових неподалік Покровська та Мирнограда. Підозрюваний обходив місцевість та фіксував розташування.

“У зоні особливої уваги агента були укріпрайони та вогневі позиції артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Також фігурант відслідковував маршрути руху та кількість військових колон, що прямували на підсилення передових позицій українських військ. Розвіддані потрібні були рашистам для підготовки нових наступальних операцій, спрямованих на захоплення Покровська та прилеглих населених пунктів, де наразі тривають важкі бої”, — написали на сторінці СБУ.

Із російською службою чоловік співпрацює із травня 2024 року, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

“Упродовж 3 місяців підозрюваний надіслав ворожій спецслужбі 8 текстових повідомлень, в яких розкрив локації особового складу і техніки наших захисників”, — написали на сторінці прокуратури.

Як повідомили у СБУ за їх версією чоловіка завербували через коментарі у чатах Telegram-каналів.

Чоловіка затримали, у нього вилучили телефон та комп’ютер, які за версією слідства мають докази роботи жителя Покровська на російську розвідку.

Його підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.