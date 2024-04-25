Кримінал

СБУ затримала “виборчу комісію” РФ, яка діяла під час окупації Херсонщини

25 Квітня 2024 15:03
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сбу
Затримання колаборантів у Херсонській області / Фото: СБУ

Правоохоронці затримала дев’ятьох колаборантів, які співпрацювали з агресором під час окупації правобережжя Херсонщини.

Як повідомили в СБУ, вони входили до складу так званої “виборчої комісії № 826”, яку росіяни створили у захопленому на той час Бериславському районі.

Також встановлено особу очільниці псевдоустанови, яка наразі переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території України.

“За її вказівкою підлеглі масово агітували своїх односельчан підтримати фейковий плебісцит і “проголосувати” на користь кремля. Безпосередньо в день незаконного “референдуму” фігуранти робили дворові обходи приватних осель з “виборчими урнами” та фейковими бюлетенями”, – зазначили в СБУ.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.


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