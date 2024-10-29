СБУ затримала ворожого агента, який допомагав росіянам бомбардувати Вовчанськ

У Харківській області СБУ затримала ще одного агента воєнної розвідки РФ. Зловмисник готував координати для ворожих ударів по Силах оборони, які захищають місто Вовчанськ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Фігурантом виявився 34-річний місцевий безробітний, якого представник російської спецслужби дистанційно завербував напередодні повторного наступу рашистів на Харківщину.

З початком боїв за Вовчанськ агент отримав вказівку від окупантів залишатися у місті попри цілодобові обстріли з боку РФ та обов’язкову евакуацію цивільного населення.

Згодом під виглядом пересічного мешканця громади він регулярно обходив місцевість, де приховано фіксував локації українських військ”, – йдеться у повідомленні.

Найбільше ворога цікавило розташування укріпрайонів, вогневих позицій, ремонтних баз та складів з боєприпасами ЗСУ.

За даними СБУ, окупанти використовували цю інформацію для підготовки ударів по українських захисниках.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.