Кримінал

СБУ затримала ворожого агента, який допомагав росіянам бомбардувати Вовчанськ
29 Жовтня 2024 10:33
читать на русском →
сбу
Затриманий російський агент / Фото: СБУ

У Харківській області СБУ затримала ще одного агента воєнної розвідки РФ. Зловмисник готував координати для ворожих ударів по Силах оборони, які захищають місто Вовчанськ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Фігурантом виявився 34-річний місцевий безробітний, якого представник російської спецслужби дистанційно завербував напередодні повторного наступу рашистів на Харківщину.

З початком боїв за Вовчанськ агент отримав вказівку від окупантів залишатися у місті попри цілодобові обстріли з боку РФ та обов’язкову евакуацію цивільного населення.

Згодом під виглядом пересічного мешканця громади він регулярно обходив місцевість, де приховано фіксував локації українських військ”, – йдеться у повідомленні.

Найбільше ворога цікавило розташування укріпрайонів, вогневих позицій, ремонтних баз та складів з боєприпасами ЗСУ.

За даними СБУ, окупанти використовували цю інформацію для підготовки ударів по українських захисниках.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Жовтня 2024 09:47

Повітряні сили розповіли деталі нічної атаки Росії
29 Жовтня 2024 10:10

Помер народний депутат партії “Голос” Олег Макаров
29 Жовтня 2024 09:23

Невідомі безпілотники атакували кадирівський “університет спецназу”
29 Жовтня 2024 08:43

За добу майже 150 боїв, найбільше ворог тиснув на Курахівському напрямку, – Генштаб
29 Жовтня 2024 07:10

У Києві через атаку БПЛА постраждали п’ятеро людей
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки