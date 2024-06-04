Суспільство

СБУ затримала у Запоріжжі охоронця енергокомпанії, який працював на ФСБ

4 Червня 2024 10:46
сбу, запоріжжя, фсб
Затримання зловмисника / СБУ

СБУ затримала завербованого охоронця енергокомпанії, який планував підриви авто військовослужбовців ТЦК у Запоріжжі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За інформацією слідчих СБУ, на вказівку російської ФСБ чоловік мав виявити авто співробітників місцевих військкоматів, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування.”Завдяки оперативному реагуванню СБУ ворожий задум було зірвано. Російського агента затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони”, – йдеться в повідомленні.
Окрім цього, СБУ встановила, що чоловік шпигував за трансформаторними підстанціями Запоріжжя.

Затриманий – охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року. ФСБ вирішила завербувати чоловіка через його доньку, яка проживає у Москві та співпрацює з російською спецслужбою.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.


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