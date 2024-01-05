Суспільство

СБУ затримала у Києві власника агрохолдингу, який постачає продукти окупантам на Херсонщині 

5 Січня 2024 11:31
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сбу

Співробітники Служби Безпеки України затримали у Києві власника агрохолдингу, який підозрюється в постачанні росіянам продуктів харчування на лівобережжі Херсонщини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що служба безпеки зібрала доказову базу на засновника одного з найбільших агрохолдингів в Україні, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії рф.

“За даними слідства, підконтрольна фігуранту продовольча компанія знаходиться на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини і працює в інтересах рф. Зокрема, ця фірма входить до основних постачальників харчової продукції для російських військ, які знаходяться на півдні України”, – йдеться в повідомленні. 

Співробітники СБУ затримали фігуранта у квартирі його сина у Києві, де він переховувався та планував втечу до РФ.

Ще у 2022 році бізнесмен організував “перереєстрацію” агрокомпанії в окупаційному “управлінні федеральної податкової служби РФ по Херсонській області”.

В СБУ додають, що підприємство фігуранта співпрацює з російською окупаційною владою, сплачуючи до її бюджету щомісяця понад 100 тис. рублів. Крім того, компанія є одним із основних спонсорів російського фонду підтримки учасників “спеціальної військової операції” в Україні.

Також задокументовано, що бізнесмен передав російським військам складські приміщення виробничого комплексу підприємства у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини.

У ході затримання та обшуків було вилучено документи, печатки, комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які підтверджують факти співпраці з агресором. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.


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