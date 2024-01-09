СБУ затримала трьох організаторів ухилянтських схем: серед них – ексрадник голови адміністрації Януковича

Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів у різних регіонах нашої держави затримано організаторів оборудок.

Серед них – колишній радник глави адміністрації Віктора Януковича та посадовець військово-лікарської комісії, які з кожного “ухилянта” заробляли до 10 тисяч доларів.

Про це СБУ повідомляє у вівторок, 9 січня.

За гроші фігуранти сприяли втечі потенційним призовникам за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів або на підставі підроблених документів.

У Києві:

нейтралізовано злочинну групу, яка вивозила “ухилянтів” до Євросоюзу під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень.

На чолі угруповання був мешканець столиці, який з 2012 і до початку 2014 року обіймав посаду радника глави адміністрації президента-втікача.

Для реалізації схеми експосадовець оформлював своїх клієнтів на підконтрольну компанію-перевізника та реєстрував їх у системі “Шлях” як водіїв закордонних рейсів.

На Закарпатті:

викрито посадовця місцевої військово-лікарської комісії, який продавав ухилянтам фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров’я. У подальшому клієнти фігуранта планували виїхати за межі України як “списані” з військового обліку.

Співробітники СБУ затримали посадовця ВЛК під час передачі йому частини неправомірної вигоди.

На Тернопільщині:

військова контррозвідка СБУ ліквідувала ще один канал нелегальної міграції. До його організації причетна волонтерка місцевого благодійного фонду та один із мешканців регіону.

За грошову “винагороду” вони довозили “ухилянтів” до кордону з європейською країною, а далі показували їм обхідні маршрути лісовими стежками.

Співробітники української спецслужби затримали обох фігурантів при спробі нелегального переправлення за межі України декількох втікачів від мобілізації.