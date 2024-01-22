Кримінал

СБУ затримала тіктокера, який вихваляв удар “Іскандерами” по Харкову

22 Січня 2024 14:27
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сбу

СБУ затримала 4-х ворожих агітаторів: серед них – тіктокер, який вихваляв удар “Іскандерами” по Харкову 2 січня.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Служба безпеки викрила ще чотирьох проросійських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України. Вони героїзували повітряні атаки рф на цивільну інфраструктуру нашої держави та дискредитували командування Сил оборони”, – йдеться у повідомлені.

Так, в Одесі затримано місцевого блогера, який розмістив у ТікТок власне відео, в якому виправдовував повітряну атаку рф на Харків 2 січня цього року.

Тоді окупанти вдарили по місту російськими ракетами типу «Іскандер», що призвело до великої кількості загиблих та поранених місцевих жителів.

Незважаючи на це, фігурант намагався “відбілити” воєнний злочин загарбників перед 12-тисячною аудиторією користувачів своєї сторінки. Того ж дня цей фейк вийшов в ефірі росТБ, звідки його підхопили пропагандистські інформресурси.


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