СБУ затримала російського кулеметника, який захоплював Маріуполь та Волноваху

Служба безпеки України (СБУ) затримала і повідомила про підозру полоненому російському кулеметнику, який захоплював Маріуполь та Волноваху на Донеччині.

Про це повідомила СБУ.

Зазначається, що спецслужбі його передали українські бійці, які взяли окупанта у полон під час контрнаступальної операції на Мелітопольському напрямку наприкінці листопада 2023 року.

За даними СБУ, затриманим виявився донеччанин, який на початку повномасштабного вторгнення Росії добровільно приєднався до одного з мотострілецьких полків Південного військового округу ЗС РФ.

Його призначили на посаду кулеметника, видали зброю та боєприпаси, посвідчення та російську форму.

Згодом затриманого відправили на полігон, де він пройшов тактичну та вогневу підготовку, а потім відрядили на передову, де він брав участь у захопленні Маріуполя та Волновахи.

СБУ повідомляє, що за це командування російських військ нагородило його медаллю «за бойові заслуги».

Після цього окупант вирушив до Запорізької області, де мав стримувати контрнаступ українських військ у Пологівському районі.

За даними української спецслужби, окрім обстрілу позицій ЗСУ, бойовик займався облаштуванням блокпостів, траншей та вогневих точок росіян на південному фронті.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Бої за Маріуполь почалася з 24 лютого по 20 травня 2022 року.

Протягом 16—20 травня 2022 року бійці Маріуполя вийшли з укриття на Азовсталі. За словами Президента України Володимира Зеленського, до перемовин щодо виведення українських бійців залучалися лідери Франції, Туреччини, Ізраїлю і Швейцарії, а також Генеральний секретар ООН.

Волноваха знаходиться під російською окупацією з 12 березня 2022 року.